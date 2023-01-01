В понедельник в Пермском крае воздух прогрелся до +22 градусов Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как минимум на шести метеостанциях Пермского края в понедельник, 24 апреля, температура воздуха превысила до отметки +20˚ и выше.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, были отмечены следующие максимумы: в Чернушке и Чайковском потеплело до +22˚, в Осе +21,7˚, Ножовке +21,1˚, Оханске +20,1˚, Кунгуре +20˚.

В Перми максимальная температура составила +18,3˚, а на севере края в Чердыни всего +9,3˚.

По прогнозам, 25 апреля тёплая воздушная масса распространится как раз на северные районы, и здесь также возможно достижение отметки +20˚.

Ранее сообщалось, что вторник может стать самым тёплым днём недели. Воздух в дневные часы прогреется до +23˚.

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