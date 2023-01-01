В последнюю неделю апреля в Прикамье потеплеет до +23 градусов Самым тёплым днём станет вторник Поделиться Твитнуть

Неделя с 24 по 30 апреля в Пермском крае ожидается очень тёплой. Средняя температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы, сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог.и.я».

В понедельник при переменной облачности и небольших дождях в разных районах температура днём поднимется до +14…+19°. Во вторник (этот день окажется самым тёплым на неделе) осадков не предвидится, а воздух прогреется до +18…+23°.

В среду циклон принесёт с собой прохладу и локальные дожди. Если 26 апреля температура днём ещё поднимется до +14…+19°, то к пятнице уже похолодает до +8…+13°.

В выходные, 29 и 30 апреля, по предварительному прогнозу, снова потеплеет до +10…+15°, местами пройдёт небольшой дождь.

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