Максим Артамонов В Пермском крае МЧС с помощью дрона обнаружило поджигателей мусора В отношении них составили административные материалы Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В минувшие выходные на территории Пермского муниципального округа МЧС задействовало беспилотники для выявления мест сжигания мусора. Во время рейда были обнаружены поджигатели. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С гражданами, осуществляющими сжигание мусора, проводилась разъяснительная беседа, о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, отчитались в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы.

Напомним, на прошлой неделе, 20 апреля, в Косинском муниципальном округе произошёл крупный пожар в деревне Горки. Местная жительница решила сжечь мусор, но в итоге спалила полдеревни — семь домов и 1 га сухой травы.

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