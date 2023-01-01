Максим Артамонов В Перми спасатели сняли с дерева застрявшего мальчика Он забрался на шестиметровую высоту, когда его родители отвлеклись Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения»

В Перми ребёнок залез на дерево и не мог спуститься вниз самостоятельно. В итоге выручать мальчика пришлось спасателям. Об этом сообщили в Пермской городской службе спасения на официальной странице ВКонтакте.

Происшествие случилось 22 апреля. На пульт оперативного дежурного поступил вызов о ребёнке, который застрял на дереве. Мальчик забрался на высоту 6 м, пока его родители отвлеклись. Приехавшие на место спасатели спустили ребёнка с помощью высотного снаряжения.

Всего с 17 по 23 апреля группы оперативного реагирования городской службы спасения выезжали на спасательные работы 47 раз. Во время выездов было спасено 18 чел.

«Любознательность ребёнка является отличным знаком его психологического развития, но порой это качество может нанести вред здоровью», — сказали в городской службе спасения, порекомендовав родителям проводить беседы с детьми любого возраста о безопасном поведении на прогулках.

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