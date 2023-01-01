Андрей Стрельцов Пермские дзюдоисты отличились на домашнем турнире Они завоевали 14 наград, четыре из которых золотые Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Марата Бибарцева прошли в СК им. Сухарева. В них приняли участие​​ около двухсот спортсменов со всей страны.

Спортсмены Пермского края сумели завоевать 14 наград. «Золото» у Валерия Тепышева, Матвея Кылосова, Карины Быковой и Данилы Оборина. Они стали первыми в своих весовых категориях.

Марат Шамильевич Бибарцев — заслуженный тренер России. Он воспитал целую плеяду сильных спортсменов, защищавших честь региона на международной арене.

В этом году соревнования проводились в 28-й раз и были посвящены 300-летию Перми.

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