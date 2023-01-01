Алёна Бронникова Ночью в Перми тушили пожар в административном здании Из горящего дома эвакуировались 30 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми на ул. Героев Хасана ночью 24 апреля произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, горело железобетонное административное здание.

Информация о возгорании внутри строения поступила на пульт дежурного в 4 часа 48 минут. На место пожара выехало 10 единиц техники и 41 человек личного состава. Полностью ликвидировать его удалось в 5 часов 03 минуты. Предварительно, площадь горения составила 3 кв. м.

О пострадавших служба спасения не сообщает. Известно, что из горящего здания 30 человек успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных.

В начале прошлой недели в Перми произошёл пожар на ул. Воткинской, в м/р Крым. От горевшего частного дома образовался большой столб дыма над Закамском. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.





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