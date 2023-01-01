Максим Артамонов В Перми образовался огромный столб дыма из-за пожара в микрорайоне Крым Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Пермь с огоньком"

Сегодня, 17 апреля, пользователи соцсетей сообщили об огромном столбе дыма, который образовался в небе над Закамском. Очевидцы предположили, что произошёл пожар в районе Порохового завода.

Однако, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, огнём был охвачен частный жилой дом на ул. Воткинская в микрорайоне Крым. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:10. К месту вызова выехали 24 спасателя и шесть спецмашин.

Горение было ликвидировано в 17:19. Площадь пожара составила 69 кв м.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц. Пострадавших нет.

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