На Радоницу в Перми запустят автобусный маршрут № 46 У кладбища 25 апреля также организуют дополнительную остановку общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В день поминовения усопших, Радоницу, 25 апреля, в Перми будет организована работа автобусного маршрута № 46 «Театр-Театр — Северное кладбище», об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Кроме того, в тот же день с 9 до 19 часов автобусы маршрутов № 1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75 будут совершать дополнительную остановку на Южной дамбе у Южного кладбища.

Радоница — поминальный день в народной традиции восточных славян, который приходится на вторник второй недели после Пасхи. В этот день православные верующие отправляются на кладбище, прибирают могилы своих умерших родственников, ходят в церковь, ставят свечи за упокой. В эту дату нежелательно употреблять алкоголь, думать о плохом, ссориться, конфликтовать с близкими людьми.

В ряде регионов России Радоница является выходным днём. Это Кабардино-Балкарская Республика, Пензенская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский край. Республика Адыгея сделала нерабочими два дня — 24 и 25 апреля.

В Пермском крае 25 апреля остаётся рабочим днём. При этом работодатель может предоставить работнику оплачиваемый выходной по его просьбе.

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