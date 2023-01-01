Алёна Бронникова За неделю в Пермском крае в 265 ДТП погибли два человека Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 17 по 23 апреля произошло 265 ДТП. По данным ГИБДД, два человека погибли, 40 получили травмы, в том числе 8 несовершеннолетних.

Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 46,9 тыс. нарушений. В состоянии алкогольного опьянения было выявлено 162 водителя, 232 человека управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, 237 человек нарушили правила перевозки детей, а 246 человек выехали на встречную полосу.

Больше всего нарушений — 803 случая — было связано с машинами, светопропускание стёкол которых не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности. Самый меньший показатель — среди водителей автобусов, они нарушили ПДД 99 раз.

Не соблюдавших правила дорожного движения пешеходов оказалось 678 человек, а 634 водителя не предоставили преимущество пешеходам.

На прошлой неделе в Прикамье было зафиксировано более 33 тыс. случаев нарушений ПДД. Пострадали 40 человек в 228 ДТП, четверо погибли.





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