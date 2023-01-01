На неделе в Перми отключат воду почти в семи десятках домов Причина — ремонтные работы на сетях Поделиться Твитнуть

В «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении воды в Перми на неделе с 24 по 30 апреля и попросили горожан заблаговременно сделать запасы.

Так, в понедельник, 24 апреля, из-за проведения ремонтных работ на сетях с 10 до 19 часов не будет воды в домах по адресам: ул. Бенгальская, 10, 10А, 12, 14.

На сутки с 25 апреля пересохнут краны в зданиях на ул. Обвинской, 9, Саранской, 5а, Солдатова, 28А, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

В среду, 26 апреля, с 10 до 19 часов отключения планируются в домах №15, 16, 17, 18, 18А по ул.Новосибирской и №20, 27 по ул. Сергинской.

В четверг, 27 апреля, с 9 до 20 часов воды не будет в доме №1 по ул. Энгельса.

А 28 апреля водоснабжение ограничат по адресам: ул Монастырская, 130, 155, 161.

В воскресенье, 30 апреля, на Гайве из-за проведения замены запорной арматуры на водопроводе с 10.30 до 19.00 без воды останутся дома по адресам:

- ул. Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69 ст. 2, 70, 71, 70а, 72, 73, 74а, 75, 76;

- ул. Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 87/1, 89, 89а, 95;

- ул. Карбышева, 74,76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78а, 88, 88а, 86,84, 82/1, 82/2, 80/2,80/1,78/1,78/2,78/3,

- ул. Луговского, 3, 134, 136.

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