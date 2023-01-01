Алёна Бронникова С жителя Пермского края взыскали компенсацию за сожжённую сожительницу Общая сумма составила 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

С осуждённого жителя Соликамска взыскали 2,7 млн рублей моральной компенсации и возмещения материального ущерба за жестокое убийство женщины. Об этом информирует сайт судебных приставов Пермского края.

По данным пресс-службы ГУФССП, в октябре 2021 года облил свою сожительницу смесью бензина и керосина и поджёг. От полученных термических ожогов по всему телу женщина скончалась в больнице.

Ранее мужчина уже был неоднократно судим за причинения вреда здоровью. За поджог он получил девять лет в колонии строго режима и денежной компенсации матери и дочери погибшей по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью». Судебные приставы наложили арест на его расчётные счета в банках и взыскали полную сумму задолженности.

В марте 2023 года житель Соликамска поджёг себя в городском парке культуры и отдыха. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.





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