Жителя Прикамья осудили за незаконное изготовление оружия Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чернушинском районном суде вынесен приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в декабре прошлого года сотрудникам угро стало известно, что нигде не работающий житель Чернушки мог заниматься незаконным изготовлением оружия. В ходе обыска на квартире гражданина сыщики нашли самодельное одноствольное однозарядное стреляющее устройство.

Мужчина пояснил, что в 2021 году он ради эксперимента изготовил оружие из металлической профильной трубы, но не стрелял из него и не знает, пригодно ли оно для стрельбы.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

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