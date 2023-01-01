Максим Артамонов
В Пермском крае 14-летняя девочка попала в ДТП на квадроцикле
Инцидент произошёл в частном секторе
В Кунгуре 14-летняя девочка на квадроцикле врезалась в стоящую на обочине «Ладу Калину». Происшествие случилось в минувшие выходные.
Как сообщает «КП-Пермь», инцидент произошёл в частном секторе. По словам очевидцев, сначала девушка катала на квадроцикле свою младшую 14-летнюю сестру. Однако потом её младшая сестра, несмотря на запрет, сама села за руль и разогналась. В результате она не справилась с управлением и врезалась в припаркованный автомобиль.
Местные жители вызвали скорую и спасателей. По данным издания, врачи обследовали пострадавшую, оказали ей необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.