Максим Артамонов В Пермском крае 14-летняя девочка попала в ДТП на квадроцикле Инцидент произошёл в частном секторе Поделиться Твитнуть

В Кунгуре 14-летняя девочка на квадроцикле врезалась в стоящую на обочине «Ладу Калину». Происшествие случилось в минувшие выходные.

Как сообщает «КП-Пермь», инцидент произошёл в частном секторе. По словам очевидцев, сначала девушка катала на квадроцикле свою младшую 14-летнюю сестру. Однако потом её младшая сестра, несмотря на запрет, сама села за руль и разогналась. В результате она не справилась с управлением и врезалась в припаркованный автомобиль.

Местные жители вызвали скорую и спасателей. По данным издания, врачи обследовали пострадавшую, оказали ей необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

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