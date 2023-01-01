Андрей Стрельцов «Амкар» одержал победу на выезде В Вурнарах «красно-чёрные» обыграли местный «Химик-Август» Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар Пермь»

На матче 21-го тура чемпионата Второй лиги «Амкар» сыграл с ФК «Химик-Август» и одержал победу. Итог поединка: 1-0. Единственный гол после подачи углового удара забил Алексей Губочкин. Счёт первого тайма продержался до окончания встречи.

В турнирной таблице «Амкар» остался на втором месте, по-прежнему отставая от ФК «Тюмени» на четыре очка.

Следующая игра состоится 29 апреля: команды встретятся в очном споре на поле пермского стадиона «Звезда».

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