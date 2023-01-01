Максим Артамонов В центре Перми в аварию попали три автомобиля Происшествие случилось у ТЦ «Товары Прикамья» Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

Утром 23 апреля на улице Екатерининская в Перми в ДТП попали сразу три автомобиля. Как сообщает ТК ВЕТТА, авария случилась около 11 часов рядом с торговым центром «Товары Прикамья».

По словам очевидца, синий Hyundai Getz из среднего ряда поворачивал к «Товарам Прикамья» и задел такси. В результате такси «влетело» на парковку под грузовой автомобиль аварийной службы».

О пострадавших в ДТП не сообщается.





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