Максим Артамонов В МЧС Прикамья предупредили о сильном ветре на выходные Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 23 апреля на территории Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.



В связи с этим в ведомстве рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.