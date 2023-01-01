Максим Артамонов В Пермском крае пожарные спасли из горящей гостиницы четырёх человек Происшествие случилось в деревне Якунчики Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 22 апреля в деревне Якунчики Пермского муниципального округа загорелось трёхэтажное здание. Пожарным удалось спасти четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 02:21. К месту возникновения пожара выехали 18 спасателей и четыре спецмашины. Они установили, что произошло возгорание на первом этаже гостиничного комплекса.

Возгорание в столовой обнаружил администратор гостиничного комплекса и сообщил в пожарную охрану. На втором этаже здания находились люди.

«Со второго этажа были спасены четыре человека. Три человека при помощи спасательного устройства были выведены на улицу по лестничному маршу. Ещё одному человеку пожарные помогли покинуть комнату через оконный проём по трёхколенной лестнице», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливают причины происшествия.

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