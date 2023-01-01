Елена Синица В Прикамье 22 и 23 апреля придёт заметное потепление Однако не обойдётся без дождей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в Пермском крае заметно потеплеет, говорят специалисты научного проекта «Метеоролог.и.я».

Так, в субботу, 22 апреля, в регионе будет переменная область и небольшой дождь, днём температура воздуха достигнет +10...+15°, а по северо-востоку и в горах будет не выше +7...+12°. Что касается областной столицы, то дневная температура составит +13...+15°.

На следующий день погода будет малооблачной, но снова не обойдётся без небольшого дождя. Температура воздуха днём составит до +12...+17°, по востоку в горах будет +7...+12°. В Перми ожидается до +14...+16° днём.

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