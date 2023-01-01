Елена Синица В ходе СВО погиб отец двоих детей из Пермского края Сергею Полякову было 40 лет Поделиться Твитнуть

В ходе СВО погиб еще один военнослужащий из Пермского края — 40-летний уроженец Оханска Сергей Поляков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на местные власти.

Он был мобилизован в сентябре прошлого года, старший сержант по званию, служил заместителем командира взвода — командиром отделения мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

«В начале марта этого года ему исполнилось 40 лет, а в конце он приезжал домой на побывку к своей семье — супруге и двум детям. Также у Сергея в Оханске живут мама, сестра и два брата», — говорят в администрации.

Прощание с погибшим пройдет 22 апреля в Оханском КДЦ.





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