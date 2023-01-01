Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Артём Абашев поставит в Большом театре «Самсона и Далилу» Это его вторая работа в качестве дирижёра-постановщика на новом месте Поделиться Твитнуть

Артём Абашев

Бывший главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Артём Абашев выступит в Большом театре в качестве дирижёра-постановщика. Премьера новой постановки оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» запланирована на 23 мая 2024 года на Исторической сцене Большого театра. Режиссёром-постановщиком станет Адольф Шапиро.

Это вторая самостоятельная работа Артёма Абашева в качестве дирижёра-постановщика Большого театра: в декабре 2022 года он выступил в качестве музыкального руководителя постановки «Демон» Антона Рубинштейна с режиссурой и сценографией Владиславса Наставшевса.





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