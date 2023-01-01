Елена Синица В ходе СВО скончался 25-летний младший сержант из Пермского края Андрей Воличенко посмертно награждён Орденом Мужества Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

В ходе специальной военной операции в Пермском крае погиб 25-летний военнослужащий из Пермского края — Андрей Воличенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Березников в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, погиб он ещё 11 марта.

Он окончил школу № 14 и Березниковский строительный техникум. С 2016 по 2017 год проходил военную службу. Был ответственным и дисциплинированным военнослужащим, выполнял сложные задачи, говорят в администрации города.

«За самоотверженность, отвагу, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Воличенко Андрей Олегович посмертно награждён Орденом Мужества», — добавили в ведомстве.

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