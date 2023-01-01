Елена Синица
В Перми с 24 по 28 апреля пройдёт проверка систем оповещения
Проверка проводится в плановом режиме
В Перми с 24 по 28 апреля будет организована комплексная проверка готовности региональной, муниципальных и локальных систем оповещения населения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городскую администрацию.
Так, с 10:40 до 10:43 будет запускаться сигнал «Внимание всем!», а также проходить замещение эфира общедоступных телеканалов и радиоканалов экстренным оповещением. Горожан просят сохранять спокойствие, проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.
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