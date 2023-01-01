Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Церемония вручения Строгановской премии 2023 года пройдёт в формате «Оскара» Выдвижение номинантов продолжается до 30 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В честь 300-летия Перми съезд Пермского землячества и церемония вручения Строгановской премии состоятся не в Москве, а в Перми. Событие запланировано на 11 июня — канун Дня города — и пройдёт в Театре-Театре.

Об этом представители Пермского землячества рассказали на пресс-конференции 20 апреля. Первый заместитель председателя правления общественной организации Светлана Левченко напомнила журналистам, что премия появилась 18 лет назад по инициативе председателя Пермского землячества в Москве Андрея Кузяева. За время её существования было награждено 105 лауреатов. Строгановская премия давно имеет неформальный статус главной общественной награды Прикамья; это редкий пример настолько успешной, долговременной и высокопрестижной общественной инициативы.

Выдвижение номинантов этого года уже завершается, однако до 30 апреля ещё есть возможность представить через сайт землячества пермяков, достойных премии. Процедура выдвижения максимально проста; после неё начинается большая работа экспертных групп и комиссии по премии под председательством депутата Госдумы Игоря Шубина, которые проверяют все данные, иногда связываются с номинантами для уточнения деталей и по итогам предоставляют по две или три кандидатуры в каждой из номинаций на правление Пермского землячества, которое и принимает окончательное решение.

За время своего существования премия вручалась и именитым, очень известным людям (Героям и дважды Героям Советского Союза, известным деятелям культуры, таким как писатель Алексей Иванов или дирижёр Теодор Курентзис, олимпийским чемпионам), и людям, мало знакомым широкой публике, таким как, например, основатель «Промобота» Алексей Южаков или путешественник Андрей Королёв.

В этом году выдвижение идёт достаточно активно: уже утверждено около 60 номинантов, и ещё 10 кандидатур находятся на рассмотрении. Традиционно самыми конкурентными являются номинации «Культура» и «Честь и достоинство».

Однако, по мнению организаторов премии, в юбилейный для Перми год было бы неплохо набрать рекордный пул номинантов, и для этого ещё есть девять дней.

В нынешнем году формат вручения премии будет изменён: обычно имена лауреатов становятся известны заранее, нынче же интрига сохранится до самой церемонии. По словам представителей землячества, церемония пройдёт в «оскаровском» формате. В зале планируется собрать большинство номинантов нынешнего года и всех лауреатов премии, которые смогут прибыть на церемонию. Кроме того, приглашены представители других уральских землячеств — Свердловского, Челябинского, Курганского и Оренбургского. Ожидается яркое сценическое действо, над концепцией которого работает молодая режиссёрская команда. В настоящее время обсуждается и формируется список приглашённых звёзд.

В этом году снова не будет вручаться премия по результатам народного голосования, поскольку голосование на сайте не может быть репрезентативным. Секретарь землячества Виталий Призюк сообщил, что на будущий год запланирована большая модернизация сайта, после которой осуществлять голосование можно будет лишь по предварительной регистрации, что исключит возможность «накруток».

Строгановская премия была учреждена в 2005 году. Она присуждается в шести номинациях:

— За честь и достоинство;

— За высокие достижения в экономике и управлении;

— За высокие достижения в науке и технике;

— За высокие достижения сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья;

— За высокие достижения в общественной деятельности;

— За высокие достижения в спорте.

Каждый лауреат получает премию 500 тыс. руб. за вычетом подоходного налога, скульптурное изображение Аникея Строганова, серебряный значок и диплом.

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