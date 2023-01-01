Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На Северном Урале появился пик 300 лет Перми Лауреат Строгановской премии путешественник Андрей Королёв посвятил восхождение юбилею родного города Поделиться Твитнуть

Известный пермский путешественник, кандидат географических наук, доцент ПГНИУ Андрей Королёв вернулся 10 апреля из лыжного похода на Северный Урал, во время которого совершил восхождение на безымянную вершину высотой 1500 м и назвал её пиком 300 лет Перми. Об этом он рассказал 20 апреля на пресс-конференции, посвящённой предстоящему вручению Строгановской премии.

Андрей Королёв — неоднократный чемпион России по спортивному туризму. В 2015 году он стал лауреатом Строгановской премии в номинации «Спорт», номинировал его Издательский дом «Компаньон», который регулярно публикует рассказы о его экспедициях. С тех пор Пермское землячество — учредитель премии — продолжает следить за достижениями спортсмена и поддерживать его проекты. Нынешний поход, посвящённый юбилею Перми, тоже был поддержан землячеством.

Группа из четырёх туристов во главе с Королёвым с 18 марта по 10 апреля прошла по кольцевому маршруту протяжённостью 300 км по водоразделу Печоры и Оби. Центром маршрута была река Щугор. География проекта была выбрана не случайно: 300 лет назад здесь проходил активный торговый путь, и именно на Щугоре встречались два купеческих маршрута: из Европы в Сибирь и с Печоры на Каму. Здесь шла активная жизнь, и её главными героями были чердынские купцы, которые устраивали на Щугоре ярмарки.

Сейчас это пустынная местность, и здешний участок Уральских гор относится к числу самых труднодоступных. Безымянная вершина, ставшая целью похода, возвышается на 1500 м над уровнем моря, что для Урала очень солидно, к тому же перепад высот здесь достигает 1000 м — это практически кавказский стандарт, очень редкий в наших краях. Андрей Королёв уверен, что, если кто-то и поднимался прежде на этот пик, то разве что геодезисты-картографы, а никак не туристы.

Экспедиция проходила в экстремальных погодных условиях: сначала за три дня выпало 70 см снега, и продвижение на лыжах резко замедлилось, затем пошёл дождь, а после него ударил мороз до -30 градусов. Это, по словам руководителя экспедиции, очень помогло путешественникам: образовался наст, и передвижение ускорилось. Когда подошли к вершине, погода улучшилась, как по заказу: выглянуло солнце, и восхождение оказалось на удивление комфортным.

На вершине покорители сфотографировались с флагом Пермского землячества и наименовали гору «Пик 300 лет Перми».

Сейчас начата процедура официального оформления этого названия через Русское географическое общество. В туристических классификаторах новое название появится в течение года, а в течение нескольких лет — на всех географических картах.

Это не первое наименование, которое прежде безымянная вершина получила с подачи Андрея Королёва. Так, в 2015 году в Саянах появился пик Василия Каменского, названный в честь знаменитого пермяка, поэта-футуриста и авиатора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.