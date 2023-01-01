Елена Синица Из-за эстафеты 29 апреля в Перми на улице Подлесной ограничат движение транспорта Ограничение будет действовать с 11:00 до 15:00 Поделиться Твитнуть

В субботу, 29 апреля, в Перми планируется проведение легкоатлетической эстафеты «Дзержинец». В связи с этим планируется перекрыть движение для транспорта по ул. Подлесной на участке от ул. Космодемьянской до ул. Куфонина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме этого, не получится проехать и по ул. Желябова от дома № 17 до ул. Подлесной. Ограничение будет действовать с 11:00 до 15:00.

Помимо этого, сообщается, что с 00:00 28 апреля до 15:00 29 апреля нельзя будет парковаться на участке от ул. Космодемьянской до ул. Куфонина.

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