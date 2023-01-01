Елена Синица В Пермском крае 48-летний житель убил четырёх человек Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае осудят мужчину, который совершил убийство четырёх человек. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Пермского края.

По данным следствия, весной 2009 года в п. Широковский мужчина распивал алкоголь со своими знакомыми. В один момент между ними возникла ссора, тогда он убил мужчину и женщину, сидящих с ним. Очевидец произошедшего помог ему закопать тела убитых.

Летом того же года в Александровском районе он застрелил ещё одного человека из-за личной неприязни. После поджег дом и скрылся.

Позднее, в ноябре 2021 года, в общежитии в Губахе он руками и ногами избил женщину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пишет ВЕТТА. Тело убитой он обмотал тканью и скотчем, после чего сбросил на улицу с эвакуационной площадки здания, а затем в канал сточных вод, и скрылся. Опасаясь, что тело женщины будет найдено, обвиняемый вернулся, расчленил тело женщины и закопал его.

Сейчас мужчина заключён под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.