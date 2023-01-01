Алёна Бронникова Летом в Пермском крае будут работать более тысячи детских лагерей Около 280 тысяч детей занято различными формами досуга в период каникул Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На территории Пермского края в 2023 году планируется открыть 1050 детских лагерей, 48 из них — загородные и санаторные, с постоянным пребыванием в течение 20-дневной смены. Министр социального развития Пермского края Павел Фокин на заседании регионального правительства обозначил начало оздоровительной кампании 22 мая.

Особое внимание уделяется стационарным лагерям. В текущем году планируется принять 60 тыс. детей школьного возраста (22%) из общего числа 365 тыс. Подготовка к сезону ведётся во всех местах отдыха, проводятся ремонтные работы, обработка и расчистка территории, обучение кадров, обеспечение пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности. Завершение подготовительных мероприятий назначено на 15 мая. Министр обратил внимание, что материальная база большинства лагерей устарела, так как введены в эксплуатацию они были ещё в 1950-1960-х годах. Обновлять приходится всю инфраструктуру, в том числе медицинские пункты, спортивные сооружения и бассейны.

Так, в рамках региональной программы развития стационарных детских лагерей на 2022-2030 годы планируется реконструкция 750 мест, уже создано 200 новых мест для детей. 10 лагерей обновили инфраструктуру, пять были вовлечены в сферу туризма. Были обновлены подъездные пути общей протяжённостью 158 км. В план газификации включены два объекта, стабильным уровнем сотовой связи и интернета были обеспечены 18 мест. Благодаря программе, количество детей, отдыхающих в загородных лагерях, планируется увеличить на 10%, примерно на 4 тыс. чел. В 2023 году финансирование увеличилось на 85 млн руб. и размер консолидированного бюджета региона на эти цели достиг почти 920 млн руб.

Для того чтобы лагеря предоставляли качественные услуги и соответствовали запросам современных родителей, правительство запустило сайт «Пермские каникулы», циклы видеоподкастов и прямых эфиров. Повышение квалификации и профессиональную подготовку ежегодно проходят 3 тыс. сотрудников: медики, повара, воспитатели, вожатые и стажёры.

Родителям оказывается материальная государственная поддержка на оздоровление детей. Семьи могут получить от 30 до 100% компенсации стоимости путёвки в виде сертификатов.

«У нас одно из самых сильных частных сообществ — по поддержанию и развитию детских лагерей и отдыха. И во многом благодаря этим людям мы сохранили достаточно приличную базу. Рассчитываем, что в рамках принятой долгосрочной программы мы повысим качество услуг и откроем новые места», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Сертификаты на летний отдых в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях мэрия Перми начала выдавать в конце января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.