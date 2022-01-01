Максим Артамонов В Перми начали выдавать сертификаты в детские лагеря для детей Стоимость сертификатов — от 30% до 100% стоимости затрат на отдых ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент социальной политик администрации Перми начал выдачу сертификатов на летний отдых детей в загородных, санаторно-оздоровительных и профильных лагерях. Сертификат дает право на частичную оплату путевки в детский лагерь. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как уточнили в департаменте, стоимость сертификата составляет от 30% до 100% расчётной стоимости затрат на отдых ребёнка.

После выбора лагеря нужно подготовить документы для получения сертификата. Перечень необходимых документов размещён на официальном сайте городской администрации в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания/ Сертификат на отдых детей и их оздоровление».

После этого нужно заполнить заявление в ближайшем филиале МФЦ, получить сертификат в электронном виде и приобрести путёвку в выбранный из реестра лагерь с использованием сертификата в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован.

Все вопросы по организации отдыха и оздоровления детей можно задать специалистам департамента соцполитики по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

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