Алёна Бронникова Пермский край в лидерах среди регионов ПФО по экспорту На площадке Заксобрания власти обсудили направления развития внешнеэкономической деятельности в Прикамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Состоялось первое в 2023 году заседание рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Модератором встречи 18 апреля выступил руководитель рабочей группы, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению краевого парламента Александр Бойченко.

«Рабочая группа создана для того, чтобы помогать создавать условия в основном малому бизнесу. Такие гиганты как нефтеперерабатывающий, газоперерабатывающий сектор, «Лукойл», «Уралкалий» и другие предприятия решают свои вопросы сами. Наша задача именно выявить малый и средний бизнес, который нуждается в нашей помощи», — сообщил он.

По словам министра экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуарда Соснина, объём экспорта в Пермском крае увеличился на 32%, это позволило региону оказаться на втором месте по внутреннему и внешнему товарообороту среди других субъектов Приволжского федерального округа.

«За последний год внешнеторговый оборот Пермского края достиг рекордных 11,5 млрд долларов. По сравнению с 2021 годом рост составил более, чем на 30%. При этом растёт как экспорт, так и импорт. Кроме того, мы видим положительную динамику в количестве экспортёров Пермского края. Мы год от года растём, у нас очень перспективные планы на 2023 год», — рассказал в своём докладе глава ведомств.

По данным Минэкономразвития края, количество уникальных экспортёров в 2022 году увеличилось с 980 до 1098 компаний. Большую часть из них составили микропредприятия — 724. На конец прошлого года насчитывалось 100 крупных представителей бизнеса, ведущих внешний товарооборот. Специалисты российского Центра поддержки экспорта регулярно формируют данные о ситуации в мире по отношению к России в виде тепловой карты. Это позволяет своевременно корректировать курс экспорта в сторону дружественных стран.

Приоритетными направлениями в текущем году обозначены страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Ключевыми партнёрами стали Китай, Индия, Иран и Турция. Для поддержания сотрудничества с ними Пермский край участвует в международных выставках, конференциях и форумах. На 2023 год запланировано шесть таких мероприятий: «ИННОПРОМ» в Узбекистане, «Нефть и Газ Каспия» в Азербайджане и ADIPEC в ОАЭ, а также форумы в России. Одно из них состоится в Перми 27-28 сентября — Международный экспортный форум, в рамках которого запланирована отдельная сессия переговоров с потенциальными партнёрами из дружественных стран.

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Миронова сообщила, что со стороны консульств и полпредств различных стран вырос интерес к краю. Благодаря зарубежным бизнес-миссиям о региональных предприятиях узнают далеко за пределами страны. В июне ТПП планирует отправить совместную делегацию с администрацией Перми в китайский Чанчжоу. От властей города поступило предложение о побратимских связях и налаживаниях контактов, поэтому она может дать значительные результаты. Программа поездки включает также встречу с комитетом развития международной торговли в Шанхае и посещение выставки пищевого оборудования в крупнейшем городе Китая.

«Для развития экспорта необходимо ещё и импортозамещение. У многих предприятий для того, чтобы готовить товары на экспорт, не хватает комплектующих. Поэтому очень усилился интерес к российским бизнес-миссиям и тем, кто на наших заводах изготавливает комплектующие», — поделилась Елена Миронова.

Александр Бойченко подчеркнул, что внешнеэкономические отношения необходимо развивать в том числе и с Белоруссией, которая находится ближе к западным технологиям. Представители малого бизнеса в Перми должны знать, какие белорусские компании готовы с ними сотрудничать. Для этого он предложил усиливать информационную поддержку о происходящих мероприятиях и расширять туристическую составляющую, с которой, по его словам, начинается любой бизнес. Ещё одно перспективное направление — это Китай, предлагающий на внешнем рынке конкурентоспособное оборудование.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В текущей ситуации на мировом уровне специалисты отметили снижение грузопотока в Европу, однако полностью он не прекратился. Логистические компании перестраиваются и находят наиболее оптимальные варианты перевозок.

Представитель одной из крупнейших в России транспортно-экспедиционной компании ООО «ТРАСКО», руководитель пермского филиала Денис Кива рассказал о том, что сборные грузы доставляются в страны ЕС через склады консолидации в Москве и Вильнюсе. Рост доставок на Турцию позволил сформировать эффективную прямую линию и развивать торговые отношения. Также грузопоток осуществляется через Азербайджан, Грузию, Ирак и Иран, нарастает товарооборот с Китаем.

Содействие предпринимателям оказывают краевые власти совместно с региональным Центром поддержки экспорта. Предпринимателям помогают подобрать иностранных партнёров, подготовить стенд для выставки, разместиться на электронных торговых площадках. Для доставки продукции за границу обеспечивается софинансирование.

Оказание помощи малому и среднему бизнесу, создание условий для экспорта стали основными задачами, которые обсудили на заседании. Представители Минэка напомнили о финансовой поддержке в виде региональных субсидий, действующих в регионе с 2020 года. Выплаты позволяют компаниям Прикамья покрыть до 60% затрат, понесённых в связи с транспортировкой товаров за рубеж. Заявления в этом году от предпринимателей начнут принимать в мае-июне.

Напомним, развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — одно из приоритетных направлений деятельности губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, краевого правительства и Законодательного Собрания региона. Глава региона неоднократно подчеркивал, что в текущих условиях перед предприятиями региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок, а также расширять поставки в дружественные страны. Краевые власти готовы оказывать в этом поддержку.





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