Алёна Бронникова Мэрия Перми придумала, как увеличить доходную часть бюджета В нескольких районах появятся новые светодиодные рекламные конструкции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми предложила внести изменения в утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города. Установка новых объектов позволит увеличить размер поступления доходов в бюджет.

На улицах нескольких районов появится десять новых отдельно стоящих рекламных конструкций. Так, проектом, размещённым на сайте мэрии, предлагается установить два двусторонних светодиодных экрана: у здания «Лукойла» (ул. Мира, 21) размером почти 20 кв. м и на перекрёстке ул. Куфонина и пр-та Парковый в размере 36 кв. м. Три односторонних светодиодных экрана появятся у ЖК «Клевер» по ул. Подлесной, 2, рядом с больничным городком, на пересечении ш. Космонавтов и ул. Братьев Игнатовых и на ул. Чкалова, 58, при въезде на Чкаловскую дамбу в сторону ул. Стахановской.

Кроме того, предложено внести в список места установки стел и сити-формата в Ленинском, Индустриальном, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. Право размещения рекламы получат физические и юридические лица по итогам аукциона.

Из перечня исключат 16 мест в связи с невозможностью использования под рекламные объекты и скорректируют три пункта из-за изменений формы собственности земельных участков, где они планируются.

«Утверждение проекта решения повлечёт увеличение доходной части бюджета в 2023 году от платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 1,115 млн руб. Возможно увеличение данной платы по результатам аукциона», — сообщила на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова.

Дополнительно в бюджет поступят 65 тыс. руб. за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса, о размерах госпошлины.

В марте на пленарном заседании гордумы депутаты поддержали внесение изменений в бюджет Перми, увеличив его дефицит почти на 100 млн руб. Это заставило народных избранников задуматься над путями увеличения доходной части.





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