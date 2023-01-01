Алёна Бронникова Работа МВД, проверки КСП и поправки в бюджет Какие вопросы рассмотрели депутаты Пермской гордумы на заседании в марте Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

На минувшей неделе состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. Депутаты рассмотрели 18 вопросов, заслушали доклады об итогах деятельности Управления МВД и Контрольно-счётной палаты Перми, приняли решение о внесении корректировок в городской бюджет.

Рост раскрываемости преступлений

На заседании депутаты заслушали доклад об итогах деятельности Управления МВД по Перми за 2022 год, который сделал начальник ведомства Станислав Кравченко. По его словам, за прошедший год количество преступлений выросло на 0,9%. Несмотря на это, значительно снизилось число разбойных нападений, краж и мошенничеств.

Кравченко отметил, что деятельность оперативных служб в 2022 году была направлена на повышение эффективности работы по стабилизации криминогенной обстановки. Задача была успешно выполнена, количество раскрытых преступлений выросло по сравнению с 2021 годом. Так, почти каждое четвёртое преступление было раскрыто в течение суток с момента обращения.

«Одним из основных направлений деятельности полиции является раскрытие и расследование преступлений. В 2022 году удалось повысить эффективность работы на территории города. Было окончено расследование почти 7 тыс. уголовных дел, это больше, чем в 2021 году. Общая раскрываемость составила 43,9%», — сообщил руководитель управления.

Кравченко считает, что наиболее действенной мерой является профилактика правонарушений. Информирование населения о мошеннических схемах ведётся с помощью радио и телевидения, раздачи листовок и др. С детьми проводятся мероприятия, где рассказывают об ответственности за совершение правонарушений и способах борьбы с преступностью.

Депутат Илья Власов обратил внимание начальника управления на проблемы, связанные с продажей алкоголя в ночное время. Он отметил, что в прошлом году они совместно с прокуратурой активно работали над этой проблемой и это дало результат. Но сейчас люди, живущие рядом с такими точками, снова обращаются с жалобами. Депутат поинтересовался, будет ли продолжена работа в этом направлении.

Кравченко ответил, что работа будет продолжаться, к ним тоже поступает информация от жителей. Полиция мониторит ситуацию и действует по отработанному алгоритму в рамках предоставленных полномочий. В 2022 году было выявлено 1800 таких административных правонарушений, также увеличивается количество граждан, привлечённых за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.

Количество сотрудников полиции в сравнении с 2021 годом сократилось более чем на 1 тыс. человек, а эффективность работы сотрудников возросла. Начальник пермского Управления МВД добавил, что каждое третье преступление в Перми совершается в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. По этой причине создано спецподразделение в уголовном розыске, которое раскрывает именно эти преступления. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, применяются новации, которые на порядок упрощают процедуры раскрытия.

В связи с предстоящим празднованием 300-летия Перми депутаты задавали вопросы о готовности полиции к обеспечению правопорядка. Представитель правоохранительных органов сообщил о ведущейся подготовке к проведению мероприятий с массовым скоплением людей. В центре будет увеличена плотность нарядов, готовится отдельный план.

К юбилею в городе отремонтированы центральные улицы и фасады домов. Депутат Арсен Болквадзе отметил, что на обновлённых зданиях часто можно увидеть нанесённые граффити, что визуально портит облик города.

Начальник Управления МВД рассказал, что ведомство получает большое количество обращений, благодаря которым за год было составлено 167 административных протоколов и заведено одно уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм».

Контролировать информацию онлайн о возможном появлении рисунков на зданиях в городе позволяет сотрудничество с мэрией, по их подсказке наружные наряды усиливают в этих местах бдительность.

Спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин отметил, что вопросов было много. Это говорит о том, что тема обеспечения безопасности и защиты интересов жителей Перми находится в центре внимания власти. По его словам, в работе правоохранительных органов заметна положительная динамика.

Исполнение бюджета

Контрольно-счётная палата Перми отчиталась перед депутатами гордумы о ходе контрольных проверок в 2022 году. С докладом выступила председатель КСП Мария Батуева.

За год ведомство выявило более 15 тыс. нарушений на сумму почти 3 млрд руб. Больше всего случаев было зафиксировано в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в количестве 11 тыс. По сравнению с прошлым годом количество нарушений выросло на 11,6 тыс. случаев, а в денежном эквиваленте — на 1,8 млрд руб.

Улучшение показателей наблюдалось только в осуществлении закупок, число нарушений уменьшилось более чем на 400. В ходе исполнения бюджета количество нарушений выросло с 1 тыс. до 2 тыс. и достигло 647 млн руб. в денежном эквиваленте. В их числе нецелевое использование средств, которое выросло с прошлого года до 3,5 млн руб.

«Только в рамках одной проверки использования средств бюджета, затраченных на благоустройство сквера нижней части набережной Камы, мы выявили, что 10,3 тыс. объектов не были внесены в реестр муниципального имущества и не поставлены на бухгалтерский учёт. В ходе проверки расходов на строительство детского сада на ул. Плеханова, 63 было установлено приобретение немонтируемого оборудования на сумму 1,7 млн руб., которые не были предусмотрены локально-сметными расчётами», — рассказала председатель КСП.

Несвоевременное внесение объектов в муниципальный реестр, по её словам, приводит не только к необоснованным расходам, но и к возможным случаям их кражи и порчи.

Чтобы улучшить показатели, она рекомендовала мэрии обратить внимание на корректировку смет и порядка финансирований. И отметила, что с некоторыми распорядителями и получателями бюджетных средств необходимо провести работу.

Отметим, что часть нарушений была устранена. В 2022 году виновные получили два предписания и три представления от КСП и девять — от прокуратуры. За год было составлено восемь административных протоколов, выписано 50 тыс. руб. штрафов, к дисциплинарной ответственности привлекли 27 виновных.

В марте дефицит бюджета Перми достиг предельного уровня. Первый зампредседателя думы Наталья Мельник попросила поделиться мнением о возможностях, которые помогут увеличить его доходную часть.

Мария Батуева отметила, что в первую очередь необходимо бороться с задолженностью. Должен быть контроль сбора платы за парковки и использование земельных участков.

Ещё одним действенным механизмом может стать создание новых рабочих мест. Для роста предпринимательской деятельности нужно формировать подходящие условия.

Депутат Михаил Черепанов спросил, будут ли проверяться объекты к 300-летию Перми. Батуева ответила, что КСП следит за всеми объектами, на которые планируется выделить деньги, а затем контролирует ход работ. Особое внимание уделяется тем объектам, на которые запланированы большие суммы.

На 2023 год план проверок уже составлен, большая часть будет проведена во втором полугодии. Это, например, капремонт ул. Ленина и сквера у гостиницы «Урал», строительство стадионов в образовательных организациях.

Одной из причин перехода на централизованную бухгалтерию в 2019 году было снижение числа нарушений в сфере бухгалтерского учёта и распоряжения муниципальным имуществом. Депутат Олег Бурдин попросил объяснить, с чем связано увеличение числа нарушений бухучёта в полтора раза по отношению к 2021 году.

Председатель КСП рассказала о том, что системных случаев стало меньше, увеличилось количество единичных, и по каждому из них нужно вести отдельную работу.

Например, в школе «Точка» до положительного заключения госэкспертизы было запланировано увеличение расходов школы на общую сумму 413 млн руб., что в итоге привело к большим нарушениям.

Депутат Алексей Овчинников отметил, что самые большие траты бюджета и выявленные нарушения происходят в отраслях образования и благоустройства, и спросил, возможно ли предотвращать эти случаи. Мария Батуева ответила, что где больше денег, там больше нарушений, которых, однако, можно избежать.

Необходимо наводить порядок с муниципальным имуществом. По её мнению, проблема кроется в отсутствии чётких требований к готовым объектам о введении их в эксплуатацию, передаче сведений в реестр муниципального имущества и передаче правообладателям, а также в отсутствии перечня документов для внесения в этот реестр.

В связи с этим депутат Сергей Стенно поинтересовался, какая работа будет проводиться для принятия нормативных документов.

Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин рассказал, что работа уже начата, поэтому в течение трёх месяцев будет сформирована нормативно-правовая база.

Новые поправки к бюджету

Депутаты поддержали внесение изменений в бюджет Перми на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов. Проектом предлагается увеличить доходную и расходную части. Проект предусматривает увеличение в 2023 году неналоговых доходов в бюджет на сумму 137,5 млн руб. В основном рост произошёл за счёт большего поступления средств за оплату проезда в общественном транспорте и доходов от продажи муниципального имущества.

Расходы бюджета в целом увеличатся на 236 млн руб. Дефицит бюджета будет увеличен на 99 млн руб.

Основные расходы будут направлены на возмещение собственникам за изъятые помещения в аварийном доме на ул. Куйбышева, 143. На оптимизацию и развитие транспортной отрасли будет выделено 105,7 млн руб. Часть денег будет направлена на ремонт служебной техники спасательной службы. Ещё часть потребуется на ремонт Коммунального моста и установку освещения в парках и скверах в 2024 и 2025 годах.

«В результате дефицит в 2023 году составит 2,891 млрд руб., или 9,9% от общего объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений и за минусом остатков прошлого года. То есть практически у нас предельный дефицит, — заявила Наталья Мельник.

Многие депутаты выразили обеспокоенность в связи с ростом дефицита, что впоследствии может привести к секвестированию бюджета.

Однако Эдуард Хайруллин пояснил, что дефицит является плановым. Увеличение расходов сейчас — это вынужденная мера, связанная с выплатами собственникам дома на ул. Куйбышева. Но дефицит был намечен ещё три года назад.

Пока чиновник предложил не переживать и дождаться поступления средств 1 апреля по части НДФЛ, главной доходной статьи бюджета.

Депутаты обменялись мнениями и рассмотрели несколько вариантов, которые помогут увеличить поступление доходов в бюджет. Сергей Стенно предложил проработать вопрос развития малого и среднего бизнеса. Олег Бурдин считает, что нужно активнее вводить в гражданский оборот земельные участки.

Для уменьшения дефицита, по мнению их коллег, помимо продумывания путей прироста доходов, необходимо внимательнее относиться и к расходам.

«Независимо от экономической обстановки мы должны профинансировать в полном объёме все первоочередные обязательства, о которых мы договаривались. Принимая все корректировки в бюджет, мы выходим на предельный параметр бюджета. Учитывая, что у нас предельный дефицит — 10%, можно сказать, коллеги, нам становится не до жиру. Мы должны вернуться к управлению рисками. Это наиболее серьёзная и значимая задача. Предлагаю администрации уделить больше внимания этому вопросу и при подготовке материалов для рассмотрения очередных корректировок бюджета», — заключил Дмитрий Малютин.

Расходные обязательства и передача имущества

В ходе заседания было принято решение об исключении установки заборов из субсидирования, которое выделяется для благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

В 2022 году глава Перми Алексей Дёмкин поднимал вопрос сокращения металлических ограждений около МКД и возможности устанавливать вместо них живые изгороди.

Этот вопрос рассматривался депутатами на заседании комитета по благоустройству. По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу, что отмена субсидирования этой статьи расходов является первым шагом к решению проблемы.

Вместо устройства ограждений в расходное обязательство включено расширение установки освещения на всю придомовую территорию. Раньше деньги выделялись только на освещение над входными группами, теперь на эти средства можно полностью освещать весь участок у дома.

Расходное обязательство по капремонту предаварийного дома на ул. Ветлужской, 66 депутаты решили продлить до следующего года. Завершение работ планируется в первом квартале 2024-го.

Ещё одним важным решением стал вопрос о безвозмездной передаче гаражей общей площадью более 200 кв. м на ул. Пушкина, 76. Из муниципальной собственности в краевую будут переданы здания и земельный участок размером 535 кв. м рядом с Пермским краевым центром «Муравейник». В гаражах, стоящих рядом с этим образовательным учреждением, хранятся техника и транспорт другого детского учреждения — Дворца детского (юношеского) творчества.

Сейчас здание «Муравейника», являющееся объектом культурного наследия, реставрируют. Региональные власти предложили облагородить его территорию, благоустроить площадку и привести гаражи в нормативное состояние, чтобы весь комплекс выглядел единым архитектурным ансамблем. Предложение было поддержано в двух чтениях.

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