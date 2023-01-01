Елена Синица Синоптики рассказали, когда в Пермь придёт тепло до +20 градусов Сейчас температура воздуха находится на уровне климатической нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сейчас в Перми и в регионе в целом температура воздуха находится на уровне климатической нормы. Так, например, в среду, 19 апреля, в крае потеплеет до до +9…+14˚, а в Перми температурный максимум составит +12˚. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на синоптиков ГИС-центра ПГНИУ.

По имеющейся информации, умеренное тепло сохранится до конца недели. Так, по прогнозу синоптиков, в начале следующей недели вероятен сценарий выноса на Урал тёплых воздушных масс с юго-запада. Тогда погода порадует жителей региона теплом до +18…+20˚.





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