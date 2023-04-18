Андрей Стрельцов Сборная арбалетчиков Пермского края стала бронзовым призёром Чемпионата России В личном зачёте пермские спортсмены завоевали две серебряные медали Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал timeout perm

В подмосковной Коломне состоялся Чемпионат России по стрельбе из арбалета. В нём приняли участие спортсмены из шести субъектов Российской Федерации: Москва; Санкт-Петербург, Пермский край, Московская, Астраханская и Иркутская области.

Наш регион на этих стартах представляли трое спортсменов: Сергей Татарчук, Ангелина Данченка и Владимир Попов.

В общекомандном зачёте сборная края заняла третье место. Впереди только сильные команды Москвы и Московской области.

Кроме того, Сергей Татарчук и Ангелина Данченка завоевали серебряные награды, выполнив нормативы МСМК и улучшив свои показатели прошлого года.









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