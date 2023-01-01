Елена Синица Краевой парламент анонсировал повестку апрельского пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 20 апреля, состоится пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём, в частности, депутаты заслушают Ежегодное послание губернатора Дмитрия Махонина, в рамках которого также будет представлен отчёт о деятельности регионального правительства за 2022 год.

Как отмечает спикер парламента Валерий Сухих, это традиционно одно из самых ожидаемых политических событий года.

«Услышать из первых уст основные направления развития экономики и социальной сферы региона смогут все жители Пермского края. В рамках послания будут озвучены итоги работы правительства и планы по развитию региона на ближайшую перспективу. Такая системная «сверка часов» исполнительной и законодательной власти на площадках краевого парламента — неотъемлемая часть нормотворческого процесса», — прокомментировал Сухих.





Кроме этого, депутаты рассмотрят и корректировки в части бюджетного процесса. Законопроект предполагает увеличение числа оснований для предоставления дотаций местным бюджетам. Перечень дополнят случаем стимулирования развития налогового потенциала и увеличения собственных доходов.





Также в ходе планарного заседания будет представлен Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека. А ещё отчёты о деятельности своих ведомств представят руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев и руководитель регионального Агентства по поддержке малого и среднего предпринимательства Анна Быкова.

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