Елена Синица Скончался бывший начальник пермского управления МВД Наиль Салахов Он служил в органах внутренних дел с 1969 года Поделиться Твитнуть

фото: МВД Перми

Стало известно, что скончался начальник пермского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

По данным министерства, скончался Наиль Салахов 17 апреля после продолжительной болезни. Он родился 22 октября 1947 года, начал служить в органах внутренних дел в 1969 году. Возглавлял городское управление МВД с 1992 по 1996 год.

Прощание с ним состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: улица Старцева, 61 (большой зал).

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