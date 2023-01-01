Елена Синица
Скончался бывший начальник пермского управления МВД Наиль Салахов
Он служил в органах внутренних дел с 1969 года
Стало известно, что скончался начальник пермского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.
По данным министерства, скончался Наиль Салахов 17 апреля после продолжительной болезни. Он родился 22 октября 1947 года, начал служить в органах внутренних дел в 1969 году. Возглавлял городское управление МВД с 1992 по 1996 год.
Прощание с ним состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: улица Старцева, 61 (большой зал).
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