Елена Синица В ходе СВО погиб 10 апреля погиб еще один уроженец Пермского края Прощание с Ильей Титовым состоялось 14 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе СВО на территории Украины погиб еще один уроженец Пермского края — Илья Титов. Об этом рассказали в администрации поселка Новые Ляды. Сообщается, что военнослужащий погиб на Украине в городе Артемовск (Бахмут).

Посмертно ему присудили медали «Черный крест» и «Герой России». Прощание с Ильей Титовым состоялось 14 апреля.

После армии Илья Титов работал промышленным альпинистом. В СВО он принимал участие в составе ЧВК «Вагнер». О его гибели родственникам сообщили 10 апреля.

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