Елена Синица Краевые сельхозпроизводители получили 1 млрд рублей в виде субсидий до начала посевной Местные аграрии уже готовы к посевным работам Поделиться Твитнуть

Фото: министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В Пермском крае начались весенне-полевые работы. Как говорят в региональном минагро, сельхозпроизводители получили госсубсидии по ключевым направлениям поддержки на три месяца раньше, чем в это было годом ранее.

В числе имеющихся мер — погектарная поддержка производителям зерновых и зернобобовых культур, субсидия на содержание племенных сельхозживотных, субсидирование лизинга сельхозтехники, поддержка производителей и переработчиков молока.

Как заявлял губернатор региона Дмитрий Махонин, агроотрасль — значима для экономике региона. Правительство заинтересовано подходить более гибко к мерам поддержки и оказывать содействие аграриям.

Кроме этого, глава краевого минагро Павел Носков отметил, что представители отрасли получили уже порядка 1 млрд рублей в формате субсидий. Это сумма составляет чуть более 30% от общего объема средств, запланированных на этот год.

«Таким образом, аграрии, заходя в посевную, имеют финансовые ресурсы на подготовку к работам», — добавил глава ведомства.

Как уточнили в ведомстве, местные аграрии уже готовы к посевным работам: топливо, удобрения и техника имеются в необходимом количестве.





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