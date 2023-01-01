Елена Синица В Пермском крае третий день не могут найти 15-летнего подростка Он пропал в Кизеле Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае третий день ведутся поиски 15-летнего Ильи, который пропал в Кизеле. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», подросток ушёл из дома в воскресенье, 16 апреля. С тех пор домой не возвращался.

Что касается примет, то его рост 160 см, худощавое телосложение, чёрные волосы. В тот день был одет в чёрную длинную куртку с капюшоном, спортивную кофту серого цвета, чёрные штаны и кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем молодом человеке, позвоните в полицию.

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