Елена Синица Дептранс Перми составил портрет типичного безбилетника Больше всего пермские безбилетники любят автобус № 20 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент транспорта Перми составил портрет типичного безбилетника в общественном транспорте. Как оказалось, в сравнении с прошлым годом, поменялся возраст безбилетников. Об этом сообщает «Рифей».

В ведомстве рассказали, что теперь чаще всего не оплачивают проезд в общественном транспорте мужчины и женщины 18-25 лет. Интересно, что среди мужчин чаще всего не платят за проезд Александры, Дмитрии и Сергеи, а среди женщин — Анастасии, Екатерины и Елены.

Больше всего пермские безбилетники любят автобусы № 20 и 5, а также трамвай № 5. Самые дисциплинированные пассажиры ездят на автобусных маршрутах № 30 и 27 и в трамвае № 4.

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