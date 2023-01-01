Елена Синица
Дептранс Перми составил портрет типичного безбилетника
Больше всего пермские безбилетники любят автобус № 20
Департамент транспорта Перми составил портрет типичного безбилетника в общественном транспорте. Как оказалось, в сравнении с прошлым годом, поменялся возраст безбилетников. Об этом сообщает «Рифей».
В ведомстве рассказали, что теперь чаще всего не оплачивают проезд в общественном транспорте мужчины и женщины 18-25 лет. Интересно, что среди мужчин чаще всего не платят за проезд Александры, Дмитрии и Сергеи, а среди женщин — Анастасии, Екатерины и Елены.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.