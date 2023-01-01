Андрей Стрельцов
Пермские спортсмены стали чемпионами страны по армспорту
Сборная Пермского края вошла в десятку сильнейших на этих стартах
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В городе Орёл завершился XXXII чемпионат России по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов. Прикамье представляли восемь рукоборцев. Елена Мильчакова и Марсель Галимов завоевали звание сильнейших в своих категориях.
Одна серебряная медаль у Власа Темникова, а бронза у Алексея Отинова и Павла Цыплакова.
По итогам чемпионата сборная Пермского края заняла общекомандное девятое место среди 44 команд.
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