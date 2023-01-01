Подрядчик строительства нового съезда в Осенцах приступил к устройству пролётов на путепроводе Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском муниципальном округе на строительстве дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» ведутся работы по возведению путепровода над железнодорожными путями. Он соединит улицу Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт.





«Мы полностью завершили возведение всех девяти опор, на которые потом будут уложены пролёты будущего путепровода, сейчас ведём монтаж балок. В течение лета мы планируем параллельно вести работы по устройству самих пролётов: укладка дорожных слоёв, обустройство проезжей части», — сообщил представитель подрядной организации ООО «ТехДорГрупп».





В Министерстве транспорта Пермского края пояснили, что после укладки балок рабочие на объекте приступили к бетонированию продольных швов, устройству выравнивающего слоя на пролётах, укладке гидроизоляции и защитного слоя. Будущий путепровод по проекту состоит из восьми пролётов: четырёх больших по 33 м длиной каждый и четырёх пролётов меньшей протяжённости, от 9 до 24 м. Общая длина будущего путепровода — 208 м.





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что развитие транспортной сети имеет значение для безопасности и комфорта жителей, а также напрямую взаимосвязано с экономикой региона.





В частности, строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы» позволит решить задачи в части логистики.





Подчеркнём, именно там находится несколько крупных промышленных предприятий, а также создаётся инфраструктура для будущих производств резидентов особой экономической зоны.





Помимо работ на путепроводе, продолжается и возведение проезжей части — строители приступили к разборке старого дорожного полотна на улице Промышленной. Движение транспорта организовано по временной схеме.





Напомним, в конце прошлого года на съезде была возведена кольцевая развязка на Нестюковском тракте. Там уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены знаки и оборудовано освещение, а для удобства жителей организован пешеходный переход.





Отметим, строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом было начато в 2022 году, завершение работ запланировано на конец 2024 года. Протяжённость всего участка, на котором предусмотрены работы в рамках проекта, составляет порядка 3,4 км. Из них на 1,9 км, от Нестюковского тракта до ул. Промышленной, — строительство нового участка.





Подчеркнём, возведение дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» является одним из крупнейших и капиталоёмких проектов транспортной инфраструктуры, который реализуется в Прикамье благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным.

ВЫНОС: Развитие транспортной сети имеет значение для безопасности и комфорта жителей, а также напрямую взаимосвязано с экономикой региона

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