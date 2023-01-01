Максим Артамонов В Перми прощание с экс-депутатом Владимиром Гребенюком состоится 18 апреля Он скоропостижно скончался на 63-ем году жизни Поделиться Твитнуть

В Перми 18 апреля пройдёт церемония прощания с бывшим депутатом Законодательного собрания Пермского края Владимиром Гребенюком. Об этом в своём telegram-канале написал оппозиционный политик, экс-депутат краевого парламента Константин Окунев.

«Прощание с Гребенюком Владимиром Алексеевичем состоится 18 апреля. В 11:30 в большом зале на ул. Старцева, 61», — сообщил Окунев.

Напомним, Владимир Гребенюк скоропостижно скончался в 15 апреля. Ему было 62 года.

В 2006 году его избрали депутатом регионального парламента, а до этого был депутатом Пермской городской думы IV созыва. Был членом партии КПРФ, руководил депутатской группой «Солидарность», куда входили несколько оппозиционных парламентариев, в том числе Константин Окунев.

В «Солидарность» он вступил после решения выйти из фракции «Правое дело» в 2010 году. Как сообщал тогда сам политик, он был не согласен с позицией руководства партией.

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