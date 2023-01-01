Алёна Бронникова В Перми скоропостижно скончался бывший депутат заксобрания Владимиру Гребенюку было 62 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Гребенюк скоропостижно ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«На 63-ом году жизни не стало пермского политика Владимира Алексеевича Гребенюка. Законодательное Собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — сообщает пресс-служба.

Депутатом краевого закосбрания первого созыва Владимир Гребенюк был избран в 2006 году, до этого был депутатом Пермской городской Думы IV созыва. Был членом партии КПРФ, руководил депутатской группой «Солидарность».

В «Солидарность» он вступил после решения выйти из фракции «Правое дело» в 2010 году. Как сообщал тогда сам политик, он был не согласен с позицией руководства партией.





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