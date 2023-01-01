Елена Синица Стали известны подробности проведения Всероссийской Студвесны в Перми Мероприятие пройдет с 26 мая по 1 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Организаторы рассказали подробности проведения Всероссийской Студвесны в Перми. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Пермь-300».

Так, мероприятие пройдёт с 26 мая по 1 июня. Ожидается, что в город приедут 3,5 тыс. человек из 70 регионов. Они будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям. Среди номинаций пять новых: «Классический танец», «Авторское художественное слово», «Фронтовая поэзия и проза», а также «Моушн-дизайн» и «Кастомизация».

Также стало известно, что с 27 по 30 мая будет работать театральный городок перед драмтеатром. Здесь организуют креативные и образовательные пространства, проведут лектории, квизы под открытым небом, а также спектакли-перфомансы и экстрим-шоу. Под вечер пермяков ожидают DJ-сеты.

Помимо этого, в этот же промежуток времени состоится «Региональная программа». Её мероприятия организуют на двух площадках»: ДК им. Солдатова и Пермский академический Театр-Театр.

Все мероприятия флагманского события зрители смогут посетить бесплатно, однако нужно предварительно зарегистрироваться. При этом все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут появляться в паблике Студвесны.





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