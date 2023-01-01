Елена Синица В Прикамье водитель на LADA Largus насмерть сбил лося За сбитое животное предусмотрены штрафы Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД Прикамья

Госавтоинспекция Прикамья проинформировала автомобилистов о начале сезонной активности лосей. Так, 15 апреля в Очерском районе водитель за рулем LADA Largus насмерть сбил животное.

По имеющейся информации, он ехал по трассе М7 «Волга» в направлении Ижевска. На 401-м километре он сбил лося.

«В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, животное погибло. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорят в ведомстве.

За 2022 год в Пермском крае зафиксировано 303 ДТП с участием диких животных. С начала 2023 года произошло таких 47 ДТП. Уточняется, что за сбитое животное предусмотрены штрафы: за лося — 80 тысяч рублей, за кабана — 30 тысяч рублей, за благородного оленя — 70 тысяч рублей.

Фото: ГИБДД Прикамья





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