Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края Игорю Мордвинову был 31 год Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе российской спецоперации на Украине погиб 31-летний уроженец Октябрьского округа Игорь Мордвинов. Об этом сообщается в соцсетях.

Как уточняет perm.aif.ru, в администрации Октябрьского округа подтвердили смерть военнослужащего.

Мужчина отправился в зону боевых действий добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Как и где он погиб, чиновники не сообщили.

Игоря Мордвинова похоронят сегодня, 17 апреля, в посёлке Октябрьский.

Напомним, в феврале стало известно о гибели другого военнослужащего из Октябрьского округа, уроженца посёлка Щучье Озеро Вадима Мизева, который служил снайпером стрелкового взвода парашютно-десантного полка.

Мужчина принимал участие в спецоперации на территории Донбасса с сентября, а 30 января этого года был убит.

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