Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб военнослужаший из Пермского края Вадим Мизев Он был снайпером Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Октябрьского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец посёлка Щучье Озеро Октябрьского округа Вадим Мизев. Об этом сообщили местные власти.

Вадим Мизев служил снайпером стрелкового взвода парашютно-десантного полка. Он принимал участие в спецоперации на территории Донбасса с сентября, а 30 января этого года был убит.

Администрация Октябрьского округа выразила соболезнование родным и близким погибшего.

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