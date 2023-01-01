Алёна Бронникова Пермское управление ГИБДД проводит проверку из-за ДТП на ул. Попова Сбитая девочка пересекала проезжую часть на самокате Поделиться Твитнуть

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Госавтоинспекция Перми проводит проверку по факту ДТП с автобусом, сбившим девочку на самокате. В пресс-службе ведомства рассказали «Новому компаньону», что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Около 11.00 по ул. Ленина в направлении ул. Попова двигался пассажирский автобус «ЛОТОС» под управлением водителя 1972 г.р., который на регулируемом перекрёстке совершил наезд на несовершеннолетнюю 2013 г.р. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили в инспекции.

По предварительной информации, девочка пересекала улицу по "зебре" на зелёный сигнал светофора, не спешившись со своего самоката. Во время происшествия никто из находившихся внутри салона пассажиров не пострадал. Девочку доставили в медицинское учреждение.

ДТП произошло в центре города 17 апреля. По словам очевидцев, у девочки пострадала нога, колесо автобуса оказалось в крови. В минздраве изданию сообщили о том, что состояние девочки оценивается как средней тяжести.





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