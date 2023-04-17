Елена Синица На улице Попова в Перми автобус сбил девушку Участником ДТП стал автобус № 60 Поделиться Твитнуть

Фото: Мой город - Пермь

Сегодня, 17 апреля, на ул. Попова в Перми произошло ДТП — автобус сбил девушку. О её состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Как пишет «АиФ-Пермь», на месте происшествия находятся три полицейские машины, также была скорая помощь, но уже уехала. Со слов очевидцев, участником ДТП стал автобус № 60.

«Сам момент столкновения мы не видели. Видели кровь на колесе автобуса и девушку с окровавленной ногой, которую заносили в машину скорой помощи. Это было минут 40 назад», — рассказывают очевидцы.

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