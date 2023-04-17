Алёна Бронникова Стали известны подробности ДТП на улице Попова в Перми Сбита девочка десяти лет Поделиться Твитнуть

Фото: Мой город - Пермь

В ДТП на ул. Попова в Перми 17 апреля автобус сбил десятилетнюю девочку, её госпитализировали. В краевом министерстве здравоохранения «Новому компаньону» уточнили, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

«Девочка 10 лет госпитализирована, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациентка получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Ранее пермские СМИ опубликовали информацию об автобусе № 60, сбившем девушку в центре Перми. Очевидцы происшествия рассказали о следах крови на колесе транспорта и о том, что у пострадавшей была окровавлена нога. Её увезли на скорой помощи, а на месте остались три машины полицейских.





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